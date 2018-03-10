«Детройт» обыграл «Чикаго», Гриффин набрал 25 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» победил «Чикаго Буллз». Встреча состоялась в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершилась со счётом 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21) в пользу хозяев.

Эта победа стала для «Детройт Пистонс» третьей в последних 13 матчах.