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«Детройт» обыграл «Чикаго», Гриффин набрал 25 очков
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«Детройт» обыграл «Чикаго», Гриффин набрал 25 очков 

Чемпионат.com 10 марта 2018
В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» победил «Чикаго Буллз». Встреча состоялась в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершилась со счётом 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 25 очков. Реджи Баллок отметился 21 очком, Джеймс Эннис — 14. В активе Андре Драммонда 5 очков и 17 подборов. В составе «Чикаго» лучшим стал Кэмерон Пэйн, оформивший 17 очков. Крис Данн набрал 13 очков.
Эта победа стала для «Детройт Пистонс» третьей в последних 13 матчах.
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