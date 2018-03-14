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«Лейкерс» победил «Денвер», одержав восьмую победу в 10 матчах
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«Лейкерс» победил «Денвер», одержав восьмую победу в 10 матчах 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: ТАСС
В последнем матче очередного игрового дня в НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21). Для «Лейкерс» эта победа стала восьмой в последних 10 матчах. «Денвер» потерпел третье поражение в 5 матчах и сильно осложнил задачу попадания в плей-офф.
Самым результативными игроками матча в составе победителей стали форварды Кайл Кузма и Джулиус Рэндл, оформившие дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов каждый.
В «Денвере» дабл-дабл на счету форварда Уилсона Чендлера (26 очков и 10 подборов).
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