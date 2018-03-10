«Локомотив-Кубань» — в полуфинале Кубка Европы, «Зенит» и УНИКС проведут третьи матчи

9 марта в Кубке Европы был российский день: "Локомотив-Кубань" , во второй раз обыграв «Гран Канарию», вышел в полуфинал турнира, а "Зенит" и УНИКС, взяв реванш на своей площадке, теперь сыграют в гостях решающие, третьи матчи.

Начало положил «Зенит». Правда, команда Василия Карасева неудачно начала встречу с «Реджо Эмилией» и уже на 5-й минуте уступала "-9" (4:13). Но хозяева быстро догнали соперника и на первый перерыв ушли лидерами (20:18). Однако долгое время игра шла с переменным успехом, и ни одному из соперников не удавалось уйти в отрыв. В начале последнего периода итальянский клуб, набрав 4 очка подряд, сравнял счет — 64:64.

Сигналом к решительным действиям послужил точный трехочковый Марко Симоновича. В течение полутора минут «Зенит» совершил рывок 10:2, а в середине четверти впервые добился двузначного перевеса (82:70). Оправиться от такого удара гости уже не смогли, и хозяева спокойно довели матч до уверенной победы, выиграв "+14" (столько же питерцы уступили в гостях в первой игре). Великолепный матч провел Евгений Воронов , который с 22 очками (двухочковые броски — 5 из 6, трехочковые — 2 из 4, штрафные — 6 из 9) стал лучшим снайпером встречи.

Эстафету у «Зенита» подхватил УНИКС. Правда, казанцам, чтобы «дожать» «Баварию», пришлось проявить немалую волю к победе. После первой половины они уступали 10 очков (30:40). Ключевой стала третья четверть, которую хозяева выиграли с двукратным перевесом (24:12) и вышли вперед к последнему перерыву. А в заключительном периоде УНИКС лишь в самом начале позволил сопернику сравнять счет, после чего постоянно вел 3-7 очков. На предпоследней минуте разрыв достиг "+10" (75:65). И хотя «Бавария» еще смогла сократить дистанцию вдвое, в течение заключительных 25 секунд казанцы реализовали 5 штрафных из 6.

Разгромная победа «Локомотива-Кубани» в Испании подытожила успешный день российских клубов. Причем первая половина прошла с переменным успехом и завершилась с незначительным перевесом гостей (37:35). Однако краснодарцы начали третью четверть феерическим рывком (12:0!), который стал решающим в этой игре. Завершило его соло Дмитрия Кулагина : защитник сборной России набрал 7 очков в течение 42 секунд! В оставшееся время «Гран Канария» трижды сокращала отставание до "-9". В последний раз это случилось на 36-й минуте (64:55), после чего гости завершили матч еще одним спуртом — 16:4!

Ну а Кулагин, пожалуй, вообще выдал лучший свой матч в карьере. Защитник краснодарцев записал на свой счет 32 (!) очка, реализовав 8 бросков с игры из 15 (в том числе — 4 трехочковых из 8) и все 12 штрафных.

Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финалв. Вторые матчи

"Зенит" (Россия) — «Реджо Эмилия» (Италия) — 91:77.

УНИКС (Россия) — «Бавария» (Германия) — 80:73.

"Гран Канария" (Испания) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 59:80.

Третьи матчи «Зенит» и УНИКС проведут 14 марта.