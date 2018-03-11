Бернд Холлербах: «Если хочешь зацепиться за очки на „Альянц Арене“, то нужно быть неприятным соперником»

Главный тренер «Гамбурга» Бернд Холлербах после крупного поражения от «Баварии» в матче 26-го тура чемпионата Германии (0:6) посетовал на то, что дали слишком много свободного пространства сопернику.

— Мы хотели спокойно начать матч и активно прессинговать, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Холлербаха. — Если предоставляешь «Баварии» свободное пространство, то происходит то, что сегодня произошло с нами. 18 минут спустя матч можно было заканчивать. Если хочешь зацепиться за очки на «Альянц Арене», то нужно быть неприятным соперником. То, как мы проиграли, мне не понравилось. В предыдущих матчах мы играли по-другому. С таким подходом рассчитывать было не на что.