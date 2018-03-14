Баскетболист «Оклахомы» Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в НБА

В прошлом регулярном чемпионате на счету Уэстбрука было 42 трипл-дабла. Он побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.