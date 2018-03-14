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Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в НБА
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Баскетболист «Оклахомы» Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в НБА 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Разыгрывающий "Оклахомы-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
На его счету 32 очка, 12 передач и 12 подборов в победном матче с "Атлантой" (119:107). В истории НБА больше на счету лишь троих игроков: Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).
В прошлом регулярном чемпионате на счету Уэстбрука было 42 трипл-дабла. Он побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал новым рекордсменом НБА.
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