Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в НБА

Разыгрывающий "Оклахомы-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
На его счету 32 очка, 12 передач и 12 подборов в победном матче с "Атлантой" (119:107). В истории НБА больше на счету лишь троих игроков: Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).
В прошлом регулярном чемпионате на счету Уэстбрука было 42 трипл-дабла. Он побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал новым рекордсменом НБА.