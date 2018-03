«Клипперс» обыграли «Орландо»

Баскетболисты «Клипперс» нанесли поражение «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16).

У «Мэджик» выделялись Джонатан Симмонс (24), Ди Джей Огастин (19) и Никола Вучевич (17 + 10 подборов).

«Оклахома» победила «Сан-Антонио», «Майами» сильнее «Вашингтона»

«Клипперс» занимают восьмое место в таблице Западной конференции (36 побед, 29 поражений). «Орландо» — 15-й на «Востоке» (20-47).

Augustin crosses and gets it to fall! D. J. has 12 PTS in the 3rd quarter on League Pass. @OrlandoMagic lead @LAClippers 82-78. #PureMagic pic.twitter.com/QIdKTvgr1O— NBA (@NBA) 11 марта 2018 г.