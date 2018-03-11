Нигматуллин: нельзя сказать, что «Зенит» в полном порядке

"Зенит" в этом туре встречается на выезде с «Ростовом». Желаю наставнику ростовчан Валерию Карпину удачи в этом непростом матче. Сложный у «Ростова» сейчас календарь. Сейчас команда была в гостях у «Краснодара», теперь дома принимает «Зенит».

"Ростов" играет на своей арене — шансы в этой игре у него есть, конечно же. «Зенит» в последней игре чемпионата набрал всего одно очко — нельзя сказать, что команда в полном порядке. Да, просто у «Зенита» подбор игроков более высокого класса. Думаю, что соперники сыграют 1:1", — сказал спортсмен.

Он также добавил, что ЦСКА будет нелегко в матче с «Ахматом».

"Матч «Ахмат» — ЦСКА? В ЦСКА — традиционно кадровые проблемы, сейчас — в обороне. Потеряли двух ведущих защитников — понятно, что их будет не хватать. ЦСКА придется нелегко. В Грозном всегда непросто играть всем. Увезти три очка армейцам будет сложно", — отметил Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «СКА-Хабаровска» в РФПЛ.