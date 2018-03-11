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«Химки» уступили «Астане» в Единой лиге ВТБ
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«Химки» уступили «Астане» в Единой лиге ВТБ 

Советский спорт 11 марта 2018
Счет встречи — 84:79 (29:16,17:22,26:16,12:25).
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Егор Вяльцев, набравший 17 очков..
Отметим, что подмосковный клуб играл без своего лидера Алексея Шведа.
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