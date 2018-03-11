Франк Нтиликина: «Слежу за ЦСКА в Евролиге из-за Де Коло»

Франк Нтиликина рассказал, что, несмотря на переход в клуб НБА «Нью-Йорк», продолжает следить за европейским баскетболом. Пристальное внимание он уделят игре соотечественника Нандо Де Коло из ЦСКА.

— Самый большой вызов НБА по сравнению с европейским баскетболом состоит в том, что здесь в регулярном чемпионате 82 поединка, — приводит Eurohoops слова Нтиликины. — Иногда в неделю нужно сыграть четыре раза, так что самое большое отличие в ритме. Я продолжаю следить за Евролигой. Мне нравится "Реал" и «Барселона». Я, в принципе, люблю баскетбол. Когда ЦСКА играет в Евролиге, мне нравится следить за ними, потому что там играет Нандо де Коло.

19-летний Нтиликина в нынешнем сезоне проводит за «Нью-Йорк» в среднем 21 минуту, набирает 5,4 очка, делает 2,1 подбора и 3,1 передачи за игру.