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«Парма» на своей площадке проиграла клубу «Цмоки-Минск»
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«Парма» на своей площадке проиграла клубу «Цмоки-Минск» 

АиФ Пермь 11 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
«Парма» на своей площадке уступила одному из конкурентов за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ. 11 марта подопечные Николайса Мазурса проиграли белорусскому клубу «Цмоки-Минск» — 81:88 (20:23, 24:33, 15:13,22:19).
Главным героем встречи стал шведский легионер гостей Кристофер Черапович, набравший 33 очка и совершивший семь подборов. Причём швед семь раз отличился точными бросками из-за дуги (из 11 попыток), повторив рекорд текущего сезона в Единой лиге ВТБ.
В составе хозяев самым результативным стал американец Тре МакЛин, в активе которого 23 очка. Он также совершил пять подборов и отдал пять точных передач.
Несмотря на поражение, «Парма» пока остаётся в зоне плей-офф, занимая восьмое место. Следующий поединок пермские баскетболисты также проведут против прямого конкурента: 16 марта в Риге они сыграют с местным клубом ВЭФ, который располагается на девятой позиции.
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