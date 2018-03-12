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«Атланта» потерпела поражение в матче с «Чикаго»
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«Атланта» потерпела поражение в матче с «Чикаго» 

LiveSport.Ru 12 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» дома уступили «Чикаго Буллз» со счётом 122:129 (34:20; 16:33; 35:38; 37:38).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Торин Принс, набравший 38 очков во встрече.
У «Чикаго» отличились защитник Зак Лавин и американский форвард Бобби Портис, записавшие на свой счёт в прошедшей встрече по 21 очку каждый.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде был сильнее «Нью-Орлеан Хорнетс» — 116:99 (29:23, 19: 28, 30:23, 38:25).
Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Юты» Рики Рубио, заработавшего дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Донован Митчелл набрал 27 очков.
В составе «Пеликанс» дабл-даблы в активе Энтони Дэвиса (25 очков, 11 подборов) и Дрю Холидея (18 очков, 10 передач).
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