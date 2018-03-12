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30 очков Рубио помогли «Юте» обыграть «Нью-Орлеан»
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30 очков Рубио помогли «Юте» обыграть «Нью-Орлеан» 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:122. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» Торен Принс, который набрал 38 очков.
"Юта" победила «Нью-Орлеан» — 116:99. Защитник «Джаз» Рики Рубио сделал дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов. Форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис оформил трипл-дабл — 25 очков, 11 подборов, 10 блоков.
Регулярный чемпионат
"Атланта" — «Чикаго» — 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)
А: Принс (38), Мускала (19), Коллинс (15).
Ч: Лавин (21), Портис (21+10 подборов), Маркканен (19).
"Нью-Орлеан" — «Юта» — 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)
Н: Дэвис (25+11 подборов+10 блоков), Холидэй (18+10 передач), Кларк (14).
Ю: Рубио (30+10 подборов), Митчелл (27), Инглс (20).
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