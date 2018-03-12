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24 очка Джеймса не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Лейкерс»
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24 очка Джеймса не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Лейкерс» 

Газета.Ru 12 марта 2018
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 127:113, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джулиус Рэндл, отличившийся дабл-даблом (36 очков, 14 подборов). У «Кливленда» Леброн Джеймс отметился даблом-даблом (24 очка, 10 подборов).
"Кавальерс" проиграли вторую встречу подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Лос-Анджелес Лейкерс" (Лос-Анджелес) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)
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