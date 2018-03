«Кливленд» проиграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Индиане»

Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31).

По дабл-даблу в составе победителей сделали Джулиус Рэндл (36 очков и 14 подборов) и Кайл Кузма (14 + 10 подборов). Брук Лопес добавил в копилку 22 очка, Айзея Томас и Кендавиус Колдуэлл-Поуп — по 20.

У «Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 10 подборов. Лэрри Нэнс-младший отметился 16 очками, Анте Жижич — 15.

«Лейкерс» занимают 11-е место в таблице Западной конференции (30 побед, 36 поражений), «Кливленд» — четвертый (38-28).

«Бостон» на своей площадке проиграл «Индиане» — 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25).

Наибольший вклад в успех «Пэйсерс» внес Виктор Оладипо , набравший 27 очков. Майлз Тернер к 19 очкам добавил 10 подборов, Боян Богданович отметился 14 очками.

«Индиана» идет третьей на «Востоке» (39-28), «Бостон» — второй (46-21).

«Филадельфия» в гостях разгромила «Бруклин» — 120:97 (37:25, 33:35, 26:23, 24:14).

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко. Дабл-дабл у Эрсана Ильясовы (11 + 13 подборов). У «Нетс» лучшим был Д'Анджело Рассел, набравший 26 очков.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 7 минут, за которые отметился одним подбором.

«Филадельфия» занимает шестое место на «Востоке» (36-29), «Бруклин» — 13-й (21-46).

Другие результаты:

«Денвер» — «Сакраменто» — 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36) «Даллас» — «Хьюстон» — 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)

Julius Randle balled out! Career-high 36 points | 14 boards | 7 dimes The last Lakers player with that many points, rebounds, and assists in a game was Kobe Bryant on March 23, 2008 @EliasSports #LakeShow pic.twitter.com/Mk4lMrqFRp— NBA (@NBA) 12 марта 2018 г.

Dipo led the #Pacers with 27 in a big Eastern Conference clash! pic.twitter.com/GorkhxkKzL— NBA (@NBA) 12 марта 2018 г.