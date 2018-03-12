Ещё
«Кливленд» проиграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Индиане»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кливленд» проиграл «Лейкерс», «Бостон» уступил «Индиане» 

LiveSport.Ru 12 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31).
По дабл-даблу в составе победителей сделали Джулиус Рэндл (36 очков и 14 подборов) и Кайл Кузма (14 + 10 подборов). Брук Лопес добавил в копилку 22 очка, Айзея Томас и Кендавиус Колдуэлл-Поуп — по 20.
У «Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 10 подборов. Лэрри Нэнс-младший отметился 16 очками, Анте Жижич — 15.
«Лейкерс» занимают 11-е место в таблице Западной конференции (30 побед, 36 поражений), «Кливленд» — четвертый (38-28).
«Бостон» на своей площадке проиграл «Индиане» — 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25).
Наибольший вклад в успех «Пэйсерс» внес Виктор Оладипо, набравший 27 очков. Майлз Тернер к 19 очкам добавил 10 подборов, Боян Богданович отметился 14 очками.
У «Селтикс» выделялись Маркус Смарт (20), Джейсон Тейтум (19) и Терри Розир (16).
«Индиана» идет третьей на «Востоке» (39-28), «Бостон» — второй (46-21).
«Филадельфия» в гостях разгромила «Бруклин» — 120:97 (37:25, 33:35, 26:23, 24:14).
Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко. Дабл-дабл у Эрсана Ильясовы (11 + 13 подборов). У «Нетс» лучшим был Д'Анджело Рассел, набравший 26 очков.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 7 минут, за которые отметился одним подбором.
«Филадельфия» занимает шестое место на «Востоке» (36-29), «Бруклин» — 13-й (21-46).
Другие результаты:
«Денвер» — «Сакраменто» — 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36) «Даллас» — «Хьюстон» — 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)
Julius Randle balled out! Career-high 36 points | 14 boards | 7 dimes The last Lakers player with that many points, rebounds, and assists in a game was Kobe Bryant on March 23, 2008 @EliasSports #LakeShow pic.twitter.com/Mk4lMrqFRp— NBA (@NBA) 12 марта 2018 г.
Dipo led the #Pacers with 27 in a big Eastern Conference clash! pic.twitter.com/GorkhxkKzL— NBA (@NBA) 12 марта 2018 г.
LiveSport.Ru: последние новости
Клэй Томпсон может пропустить до двух недель «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта «Атланта» потерпела поражение в матче с «Чикаго»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение