«Торонто» без Дерозана победил «Орландо»

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25). «Торонто» одержал 12-ю победу в последних 13 играх и продолжает лидировать в Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури , набравший 25 очков.