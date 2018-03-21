«Торонто» без Дерозана победил «Орландо» 

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25). «Торонто» одержал 12-ю победу в последних 13 играх и продолжает лидировать в Восточной конференции.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, набравший 25 очков.
Напомним, игру с «Орландо» из-за травм пропустили один из лидеров «Торонто» Демар Дерозан и разыгрывающий Фред Ванвлит.