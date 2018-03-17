«Торонто» без Лоури победил «Даллас» в овертайме, Дерозан набрал 29 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» принимал на домашнем паркете «Даллас Маверикс» и победил в овертайме со счётом 122:115 (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9).

Одной из причин столь трудной победы стало отсутствие в составе «Рэпторс» их лидера — разыгрывающего Кайла Лоури. Тренерский штаб «Торонто» предоставил ему отдых.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рэпторс» Демар Дерозан , набравший 29 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов оформил центровой хозяев Йонас Валанчюнас