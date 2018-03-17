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«Торонто» без Лоури победил «Даллас» в овертайме, Дерозан набрал 29 очков
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«Торонто» без Лоури победил «Даллас» в овертайме, Дерозан набрал 29 очков 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» принимал на домашнем паркете «Даллас Маверикс» и победил в овертайме со счётом 122:115 (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9).
Одной из причин столь трудной победы стало отсутствие в составе «Рэпторс» их лидера — разыгрывающего Кайла Лоури. Тренерский штаб «Торонто» предоставил ему отдых.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Рэпторс» Демар Дерозан, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов оформил центровой хозяев Йонас Валанчюнас.
У «Далласа» больше всех очков набрал форвард Харрисон Барнс (27).
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