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ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
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ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
ТАСС, 12 марта. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:83 обыграли рижский ВЭФ в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в чемпионате. Испанский защитник московской команды Серхио Родригес не принял участие в матче из-за лимита на легионеров.
В турнирной таблице ЦСКА, одержавший 15 побед в 17 матчах, занимает второе место, ВЭФ идет девятым с пятью победами в 16 встречах.
В следующем матче ЦСКА 26 марта на своей площадке сыграет с красноярским «Енисеем», ВЭФ 16 марта примет пермскую «Парму».
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