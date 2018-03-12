Дамиан Лиллард и Демар Дерозан признаны лучшими игроками недели в НБА

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард и защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан названы лучшими игроками по итогам 21-й недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальном аккаунте лиги в Twitter.

Лиллард помог своей команде одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем за игру 34,7 очка и делая 5,0 передачи.

"Торонто" при участии Дерозана на минувшей неделе выиграл четыре матча из четырех, средняя статистика игрока — 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,3 передачи.