НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектные аллей-упы разыгрывающего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда на центрового Юсуфа Нуркича, форварда «Мемфис Гриззлиз» Джерела Мартина на Джамайкла Грина и разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука на форварда Джерами Гранта, а также сокрушительные данки Уэстбрука и Джерела Мартина.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.