Малкин обогнал Дацюка, выйдя на пятое место по очкам среди россиян в истории НХЛ 

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Даллас Старз» (3:1). 31-летний россиянин провёл в НХЛ 772 матча, в которых набрал 919 (367+552) очков. Он обогнал Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в истории НХЛ и теперь занимает пятое место. На четвёртом месте находится Алексей Ковалёв, который в 1316 матчах набрал 1029 очков. Лидером среди россиян является Сергей Фёдоров, который набрал 1179 очков в 1248 матчах.
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