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Дабл-дабл Кампаццо помог «Реалу» обыграть «Милан»
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Дабл-дабл Кампаццо помог «Реалу» обыграть «Милан» 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Миланом» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридцы захватили инициативу с самого начала встречи и уже после первой четверти повели с разницей в восемь очков — 25:17. К большому перерыву их преимущество стало двузначным — 49:36.
В третьей четверти испанцы не сбавляли обороты и лишь в заключительном игровом отрезке позволили гостям немного сократить отставание. Итоговая победа «Реала» — 88:77.
Самым результативным в составе победителей стал Густаво Айон, дабл-дабл в активе Факундо Кампаццо (14 очков+11 передач). У «Милана» 18 очков в активе Кёртиса Джереллса.
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