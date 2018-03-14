Дабл-дабл Кампаццо помог «Реалу» обыграть «Милан»

Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Миланом» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридцы захватили инициативу с самого начала встречи и уже после первой четверти повели с разницей в восемь очков — 25:17. К большому перерыву их преимущество стало двузначным — 49:36.

В третьей четверти испанцы не сбавляли обороты и лишь в заключительном игровом отрезке позволили гостям немного сократить отставание. Итоговая победа «Реала» — 88:77.