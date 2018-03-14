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Трипл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Индианой»
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Трипл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Индианой» 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Филадельфия Сиксерс» не смогла обыграть «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 101:98 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Майлз Тернер, набравший 25 очков.
Центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Его одноклубник Бен Симмонс оформил трипл-дабл (десять очков, 13 подборов и десять передач).
НБА. Регулярный чемпионат "Филадельфия Сиксерс" (США, Филадельфия) — «Индиана Пэйсерс» (США, Индианаполис) — 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)
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