Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» прервать победную серию «Торонто» в НБА 

«Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 132:125 в пользу гостей. В составе победителей трипл-дабл оформил Рассел Уэстбрук (37 очков, 13 подборов и 14 результативных передач).
"Оклахома" прервала 11-матчевую победную серию «Торонто».
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторс" (Канада, Торонто) — «Оклахома-Сити Тандер» (США, Оклахома-Сити) — 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)