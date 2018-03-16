24 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Клипперс»

«Хьюстон Рокетс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 101:96, сообщает "Советский спорт"

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден , набравший 24 очка. У «Клипперс» Тобайас Харрис записал на свой счет 29 баллов.

Для «Рокетс» эта победа стала третьей подряд. «Клипперс» прервали серию из двух побед.

НБА. Регулярный чемпионат "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)