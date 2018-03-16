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24 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Клипперс»
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24 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Клипперс» 

Газета.Ru 16 марта 2018
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 101:96, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 24 очка. У «Клипперс» Тобайас Харрис записал на свой счет 29 баллов.
Для «Рокетс» эта победа стала третьей подряд. «Клипперс» прервали серию из двух побед.
НБА. Регулярный чемпионат "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)
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