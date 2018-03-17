Уэстбрук оформил 22-й трипл-дабл в сезоне

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (121:113) оформил трипл-дабл, набрав 16 очков (7 из 17 с игры), отдав 11 результативных передач и собрав 10 подборов.

Этот трипл-дабл стал для лидера «Оклахома-Сити» 22-м в нынешнем сезоне и 101-м в карьере.

В этом регулярном чемпионате Уэстбрук набирает по 25,2 очка, отдаёт по 10,2 передачи и собирает по 9,7 подбора за 36,2 минуты в среднем за игру.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.