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Уэстбрук оформил 22-й трипл-дабл в сезоне
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Уэстбрук оформил 22-й трипл-дабл в сезоне 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (121:113) оформил трипл-дабл, набрав 16 очков (7 из 17 с игры), отдав 11 результативных передач и собрав 10 подборов.
Этот трипл-дабл стал для лидера «Оклахома-Сити» 22-м в нынешнем сезоне и 101-м в карьере.
В этом регулярном чемпионате Уэстбрук набирает по 25,2 очка, отдаёт по 10,2 передачи и собирает по 9,7 подбора за 36,2 минуты в среднем за игру.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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