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«Атланта» уступила «Милуоки», потерпев шестое подряд поражение
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«Атланта» уступила «Милуоки», потерпев шестое подряд поражение 

Чемпионат.com 38 минут назад
В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30). Для «Атланты» это шестое поражение подряд. «Милуоки» после победы поднялся на седьмое место в Восточной конференции.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Хоукс» Торин Принс, набравший 38 очков. Дабл-дабл оформил тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинс (15 очков и 12 подборов).
В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Яннис Адетокунбо (33 очка, 12 подборов и 7 передач).
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