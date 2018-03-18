«Атланта» уступила «Милуоки», потерпев шестое подряд поражение

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30). Для «Атланты» это шестое поражение подряд. «Милуоки» после победы поднялся на седьмое место в Восточной конференции.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хоукс» Торин Принс, набравший 38 очков. Дабл-дабл оформил тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинс (15 очков и 12 подборов).