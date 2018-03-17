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«Орландо» уступил «Бостону», потерпев шестое поражение в семи играх
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«Орландо» уступил «Бостону», потерпев шестое поражение в семи играх 

Чемпионат.com 7 часов назад
В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17). Для хозяев это поражение стало шестым в последних семи матчах. «Бостон» одержал победу после двух поражений кряду.
Самыми результативными игроками матча в составе обеих команд стали игроки «Бостона»: центровой Грег Монро и разыгрывающий Терри Розир набрали по 17 очков.
В составе «Мэджик» больше всех очков в активе разыгрывающего Шелвина Мэка (16).
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