«Орландо» уступил «Бостону», потерпев шестое поражение в семи играх

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17). Для хозяев это поражение стало шестым в последних семи матчах. «Бостон» одержал победу после двух поражений кряду.

Самыми результативными игроками матча в составе обеих команд стали игроки «Бостона»: центровой Грег Монро и разыгрывающий Терри Розир набрали по 17 очков.

В составе «Мэджик» больше всех очков в активе разыгрывающего Шелвина Мэка (16).