«Юта» выиграла у «Детройта» с разницей "+31", Гобер оформил дабл-дабл

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке одержала крупную победу над терпящим бедствие «Детройт Пистонс» — 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20). Для «Детройта» это поражение стало восьмым в последних 10 играх.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Джаз» Руди Гобер , оформивший дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов.