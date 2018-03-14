«Юта» выиграла у «Детройта» с разницей "+31", Гобер оформил дабл-дабл 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке одержала крупную победу над терпящим бедствие «Детройт Пистонс» — 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20). Для «Детройта» это поражение стало восьмым в последних 10 играх.
Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Джаз» Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов.
В составе «Пистонс» дабл-дабл также на счету центрового. Отличился Андре Драммонд, который набрал 13 очков и собрал 11 подборов.