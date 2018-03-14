НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, форварда «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки, лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, защитника «Даллас Маверикс» Денниса Смита-младшего и форварда «Вашингтон Уизардс» Келли Убре, а также эффектный аллей-уп защитника «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэя-младшего на форварда Майкла Бизли.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.