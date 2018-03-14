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Д'Анджело Расселл реализовал 7 из 7 трёхочковых в первой четверти
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Д'Анджело Расселл реализовал 7 из 7 трёхочковых в первой четверти 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл в стартовой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» реализовал 7 из 7 трёхочковых.
До конца поединка Расселл совершил ещё пять бросков из-за дуги, но ни один из них не достиг цели. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне реализация трёхочковых у Д’Анджело составляет 32,6%.
Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 116:102. 22-летний защитник набрал 32 очка (10 из 22 с игры), собрал семь подборов, а также совершил два блок-шота и перехват.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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