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Конкурс прогнозистов РФПЛ. Специалисты догнали журналистов
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Конкурс прогнозистов РФПЛ. Специалисты догнали журналистов 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
В 22-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший главный тренер "Ростсельмаша", экс-нападающий сборной СССР Сергей Андреев и корреспондент Виталий Айрапетов.
Убедительную победу одержал ветеран. Андреев предсказал две разности и три исхода. В активе Айрапетова — два исхода. В общем противо­стоянии журналистов и специалистов пока ничья — 137:137.
22-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Андреев
Айрапетов
АМКАР — АРСЕНАЛ — 0:2  0:0 — 0 очков
0:0 — 0 очков
УФА — АНЖИ — 3:2  1:0 — 2 очка
2:0 — 1 очко
ДИНАМО — КРАСНОДАР — 0:0  1:0 — 0 очков
1:2 — 0 очков
ТОСНО — РУБИН — 0:1  0:2 — 1 очко
1:0 — 0 очков
РОСТОВ — ЗЕНИТ — 0:0  1:1 — 2 очка
0:1 — 0 очков
АХМАТ — ЦСКА — 0:3  0:1 — 1 очко
1:1 — 0 очков
СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0  2:0 — 1 очко
3:0 — 1 очко
УРАЛ — ЛОКОМОТИВ — 0:2  0:0 — 0 очков
1:1 — 0 очков
Итого
7 очков
2 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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