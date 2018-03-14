Конкурс прогнозистов РФПЛ. Специалисты догнали журналистов

Убедительную победу одержал ветеран. Андреев предсказал две разности и три исхода. В активе Айрапетова — два исхода. В общем противо­стоянии журналистов и специалистов пока ничья — 137:137.

22-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Андреев

Айрапетов

АМКАР — АРСЕНАЛ — 0:2 0:0 — 0 очков

0:0 — 0 очков

УФА — АНЖИ — 3:2 1:0 — 2 очка

2:0 — 1 очко

ДИНАМО — КРАСНОДАР — 0:0 1:0 — 0 очков

1:2 — 0 очков

ТОСНО — РУБИН — 0:1 0:2 — 1 очко

1:0 — 0 очков

РОСТОВ — ЗЕНИТ — 0:0 1:1 — 2 очка

0:1 — 0 очков

АХМАТ — ЦСКА — 0:3 0:1 — 1 очко

1:1 — 0 очков

СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0 2:0 — 1 очко

3:0 — 1 очко

УРАЛ — ЛОКОМОТИВ — 0:2 0:0 — 0 очков

1:1 — 0 очков

Итого

7 очков

2 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.