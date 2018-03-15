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УНИКС и «Зенит» завершили выступление в баскетбольном Еврокубке на стадии 1/4 финала
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УНИКС и «Зенит» завершили выступление в баскетбольном Еврокубке на стадии 1/4 финала 

RT на русском 15 марта 2018
Казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» не смогли пробиться в полуфинал баскетбольного Еврокубка. УНИКС в третьем матче серии до двух побед одной из команд потерпел второе поражение от мюнхенской «Баварии». Встреча завершилась со счётом 91:81. Самым результативным игроком казанского клуба стал Трент Локкетт, набравший 16 очков.
«Зенит» также в третьем матче серии плей-офф во второй раз проиграл итальянской «Реджо-Эмилии». Противостояние звершилось со счётом 105:99. В составе клуба из Санкт-Петербурга наибольшую результативность показали Евгений Воронов и Кайл Курич, принесшие в копилку команды 23 и 19 очков ответственно.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» разгромил испанскую «Гран Канарию» и вышел в полуфинал Еврокубка.
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