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«Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс»
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«Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Фото: Reuters
"Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА (117:106).
Регулярный чемпионат
"Голден Стэйт" — "Лейкерс" — 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
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