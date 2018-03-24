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45 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» победить «Юту»
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45 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» победить «Юту» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Сан-Антонио Сперс» в овертайме переиграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 124:120, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 45 очков. У «Юты» Донован Митчелл отличился 35-ю баллами.
"Сан-Антонио" победил в шестой раз подряд.
В другом матче дня «Торонто» обыграл «Бруклин» (116:112).
НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 124:120 (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)
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