Ещё
Дабл-дабл Олдриджа принес «Сан-Антонио» победу в матче с «Голден Стэйт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дабл-дабл Олдриджа принес «Сан-Антонио» победу в матче с «Голден Стэйт» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: НБА
«Сан-Антонио Сперс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 89:75, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным игроком стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 33 очка и 12 подборов. У «Голден Стэйт» Куинн Кук отличился 20-ю баллами.
Для «Сан-Антонио» эта победа стала четвертой подряд.
В другом матче дня «Майями» во втором овертайме переиграл «Денвер» (149:141).
НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)
Газета.Ru: последние новости
Экс-глава ФИФА рассказал о трех секундах матча СССР - США на Олимпиаде-1972 "Бруклин" без Мозгова нанес поражение "Мемфису" в НБА Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Миннесоту"
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018215
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой5
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение