Дабл-дабл Олдриджа принес «Сан-Антонио» победу в матче с «Голден Стэйт»

«Сан-Антонио Сперс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 89:75, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей самым результативным игроком стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 33 очка и 12 подборов. У «Голден Стэйт» Куинн Кук отличился 20-ю баллами.

Для «Сан-Антонио» эта победа стала четвертой подряд.

В другом матче дня «Майями» во втором овертайме переиграл «Денвер» (149:141).

НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)