«Голден Стэйт» прервал серию из двух поражений, победив «Лейкерс» 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 117:106, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей Кевин Дюрант стал самым результативным игроком. Он набрал 26 очков. У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (22 очка, 10 подборов).
"Уорриорз" прервали двухматчевую серию поражений, несколькими днями ранее обеспечив себе выход в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)