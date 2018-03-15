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«Голден Стэйт» прервал серию из двух поражений, победив «Лейкерс»
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«Голден Стэйт» прервал серию из двух поражений, победив «Лейкерс» 

Газета.Ru 15 марта 2018
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 117:106, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей Кевин Дюрант стал самым результативным игроком. Он набрал 26 очков. У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Джулиус Рэндл (22 очка, 10 подборов).
"Уорриорз" прервали двухматчевую серию поражений, несколькими днями ранее обеспечив себе выход в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
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