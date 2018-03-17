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«Голден Стэйт» в отсутствие лидеров проиграл «Сакраменто» в матче НБА
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«Голден Стэйт» в отсутствие лидеров проиграл «Сакраменто» в матче НБА 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счетом 98:93 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Бадди Хилд, набравший 22 очка.
В матче не приняли участие лидеры «Уорриорз»: Стивен Карри, Клэй Томпсон и Кевин Дюрант.
НБА. Регулярный чемпионат "Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — «Сакраменто Кингз» (США, Сакраменто) — 93:98 (36:29, 23:28, 16:18, 18:23)
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