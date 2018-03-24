«Сан-Антонио» в овертайме победил «Юту», Олдридж набрал 45 очков

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете принимал своего прямого конкурента за попадание в плей-офф «Юту Джаз» и победил со счётом 124:120 ОТ (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6).

Главным героем матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 45 очков.

В составе «Юты» 35 очков в активе атакующего защитника Донована Митчелла.

Для «Спёрс» эта победа стала шестой подряд и позволила им закрепиться на шестом месте в таблице Западной конференции.