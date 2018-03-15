Ещё
Ижевские «Купол-Родники» проиграли на выезде «Иркуту»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ижевские «Купол-Родники» проиграли на выезде «Иркуту» 

ИА «Сусанин» 15 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Иркутск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» проиграли на выезде «Иркуту». Встреча завершилась со счетом 102:82 в пользу хозяев паркета.
Соперники клуба из столицы Удмуртии уже в дебюте игры обозначили свое преимущество и к первому перерыву вели 14 очков. Во второй четверти отрыв увеличился почти до 20 очков и сохранялся до конца поединка.
«Провалили первую половину встречи — с разницей в 20 очков. Но третью и четвертую четверти сыграли ровно. Конечно, после поражения «Спартаку-Приморье» стояла задача бороться, цепляться за победу. Есть претензии к игрокам по защите, в этом плане 3-4 человека у нас просто выпали — будем разбираться почему», — сказал после игры главный тренер «Родников» Валерий Конотопов.
На данный момент «Родники» находятся на 11 месте. В их активе 47 очков.
ИА «Сусанин»: последние новости
Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира в Милане из-за травмы Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018 Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение