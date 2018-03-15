Ижевские «Купол-Родники» проиграли на выезде «Иркуту»

Иркутск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» проиграли на выезде «Иркуту» . Встреча завершилась со счетом 102:82 в пользу хозяев паркета.

Соперники клуба из столицы Удмуртии уже в дебюте игры обозначили свое преимущество и к первому перерыву вели 14 очков. Во второй четверти отрыв увеличился почти до 20 очков и сохранялся до конца поединка.

«Провалили первую половину встречи — с разницей в 20 очков. Но третью и четвертую четверти сыграли ровно. Конечно, после поражения «Спартаку-Приморье» стояла задача бороться, цепляться за победу. Есть претензии к игрокам по защите, в этом плане 3-4 человека у нас просто выпали — будем разбираться почему», — сказал после игры главный тренер «Родников» Валерий Конотопов.

На данный момент «Родники» находятся на 11 месте. В их активе 47 очков.