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Бен Симмонс вышел на второе место по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне
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Бен Симмонс вышел на второе место по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне 

Чемпионат.com 16 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс, набрав 13 очков, совершив 10 подборов и отдав 12 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс», оформил восьмой трипл-дабл в сезоне. Таким образом, он обогнал Мэджика Джонсона и вышел на второе место в истории лиги по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне. Добиться лучших показателей удавалось только Оскару Робертсону, который закончил свой первый регулярный чемпионат НБА с 26 трипл-даблами в активе.
Встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» со счётом 118:110.
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