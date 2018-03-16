Бен Симмонс вышел на второе место по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне 

Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс, набрав 13 очков, совершив 10 подборов и отдав 12 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс», оформил восьмой трипл-дабл в сезоне. Таким образом, он обогнал Мэджика Джонсона и вышел на второе место в истории лиги по количеству трипл-даблов в дебютном сезоне. Добиться лучших показателей удавалось только Оскару Робертсону, который закончил свой первый регулярный чемпионат НБА с 26 трипл-даблами в активе.
Встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» со счётом 118:110.