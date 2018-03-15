Ещё
Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода» 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Главный тренер кипрского «Керавноса» Христофорос Ливадиотис прокомментировал гостевое поражение от «Нижнего Новгорода» (61:71) во втором матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.
«Мои поздравления «Нижнему Новгороду». Эта команда абсолютно заслуживает идти дальше в нашей паре по сумме двух матчей. Они были лучше в обоих поединках. Про нашу команду могу сказать, что сегодня мы выглядели гораздо лучше, чем в первой игре, особенно в защите.
На этой неделе у нас не было игр во внутреннем первенстве, и это немного выбило нас из ритма, а «Нижний Новгород» поддерживает очень высокий темп игры. Нам же было тяжело поддерживать его на протяжении всей игры. На протяжении 25 минут матча шла равная и упорная борьба, однако в концовке мы стали играть медленно в защите и дали «Нижнему Новгороду» победить.
Я уже сказал Зорану Лукичу, что мы просмотрели много матчей в Кубке Европы-ФИБА и Единой лиги ВТБ. В матчах против «Химок» и УНИКСа, где исход матча решался в последних владениях мячом, «Нижний Новгород» мог победить и, безусловно, заслуживает играть в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ. Уровень их игры намного выше, чем наш, но всё же я бы хотел и поздравить и свою команду, так как в этом кубке мы провели 16 игр и в девяти из них победили.
Мы заканчиваем игру в этом Кубке с высоко поднятой головой, а команде соперника желаю удачи, так как их ожидает непростой путь. Сейчас они, скорее всего, выйдут на «Венецию», а это одна из сильнейших команд в Италии. Желаю удачи им в дальнейшем», — передаёт слова Ливадиотиса корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» «Баскония» разгромила «Жальгирис», Грейнджер набрал 20 очков Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение