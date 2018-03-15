Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода»

Главный тренер кипрского «Керавноса» Христофорос Ливадиотис прокомментировал гостевое поражение от «Нижнего Новгорода» (61:71) во втором матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.

«Мои поздравления «Нижнему Новгороду». Эта команда абсолютно заслуживает идти дальше в нашей паре по сумме двух матчей. Они были лучше в обоих поединках. Про нашу команду могу сказать, что сегодня мы выглядели гораздо лучше, чем в первой игре, особенно в защите.

На этой неделе у нас не было игр во внутреннем первенстве, и это немного выбило нас из ритма, а «Нижний Новгород» поддерживает очень высокий темп игры. Нам же было тяжело поддерживать его на протяжении всей игры. На протяжении 25 минут матча шла равная и упорная борьба, однако в концовке мы стали играть медленно в защите и дали «Нижнему Новгороду» победить.

Я уже сказал Зорану Лукичу, что мы просмотрели много матчей в Кубке Европы-ФИБА и Единой лиги ВТБ. В матчах против «Химок» и УНИКСа, где исход матча решался в последних владениях мячом, «Нижний Новгород» мог победить и, безусловно, заслуживает играть в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ. Уровень их игры намного выше, чем наш, но всё же я бы хотел и поздравить и свою команду, так как в этом кубке мы провели 16 игр и в девяти из них победили.