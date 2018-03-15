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Добровольский: из всех российских клубов шансы в Лиге Европы есть только у ЦСКА
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Добровольский: из всех российских клубов шансы в Лиге Европы есть только у ЦСКА 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Бывший полузащитник французского «Олимпика» Игорь Добровольский поделился ожиданиями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» — ЦСКА. В первом матче москвичи уступили со счётом 0:1. «Из всех наших клубов в Лиге Европы при удачном раскладе шансы пройти дальше есть только у ЦСКА. Это хорошая команда, которая может поймать соперника на контратаке. У них есть всё для этого», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Встреча «Лион» — ЦСКА состоится сегодня, 15 марта, во Франции.
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