10 эмоциональных фотографий с матча БК «НН»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал вторую победу над кипрским «Керавносом» и вышел в ¼ финала Кубка Европы. Матч прошёл 14 марта в КРК «Нагорный». «Нижегородская правда» собрала 10 эмоциональных фотографий с последнего матча БК «НН».