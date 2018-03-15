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10 эмоциональных фотографий с матча БК «НН»
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10 эмоциональных фотографий с матча БК «НН» 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал вторую победу над кипрским «Керавносом» и вышел в ¼ финала Кубка Европы. Матч прошёл 14 марта в КРК «Нагорный». «Нижегородская правда» собрала 10 эмоциональных фотографий с последнего матча БК «НН».
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