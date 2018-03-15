30 очков Фелдейна помогли «Црвене Звезде» победить «Валенсию» 

«Црвена Звезда» добыла домашнюю крупную победу над «Валенсией». Первая половина поединка прошла в равной борьбе, на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев — 50:48. Во второй половине белградцы взяли инициативу в свои руки, оформив рывок в третьей четверти, позволивший им оторваться от соперника на 12 очков.
В заключительные десять минут матча команда из Сербии продолжала контролировать ход матча и довела его до победы со счётом 106:90. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Фелдейн, набравший 30 очков. У «Валенсии» 22 очка в активе Рафы Мартинеса.