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30 очков Фелдейна помогли «Црвене Звезде» победить «Валенсию»
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30 очков Фелдейна помогли «Црвене Звезде» победить «Валенсию» 

Чемпионат.com 15 марта 2018
«Црвена Звезда» добыла домашнюю крупную победу над «Валенсией». Первая половина поединка прошла в равной борьбе, на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев — 50:48. Во второй половине белградцы взяли инициативу в свои руки, оформив рывок в третьей четверти, позволивший им оторваться от соперника на 12 очков.
В заключительные десять минут матча команда из Сербии продолжала контролировать ход матча и довела его до победы со счётом 106:90. Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Фелдейн, набравший 30 очков. У «Валенсии» 22 очка в активе Рафы Мартинеса.
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