Аналитики: ЦСКА на выезде проиграет «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге

16 марта состоится матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры считают ЦСКА аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.10. Шансы турецкого клуба оценены в 1.83, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 17.50.

Ставку на победу «Фенербахче» с учётом ОТ можно сделать за 1.78, а на победу ЦСКА — за 2.05.

Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 2.30, а на ТМ 167,5 очка — 1.60. Победа российского клуба с форой "+4,5" оценивается в 1.57, победа турок с форой "-4,5" — в 2.35.