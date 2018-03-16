Георгиос Барцокас: «Швед сделал 12 передач, что стало важным фактором в победе „Химок“

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (94:91) отметил, что у команды возникло много проблем из-за травм игроков. По его словам, в решающие моменты правильно сыграли лидеры клуба.

— Безусловно, мы очень рады тому, что одержали победу в гостях, — приводит пресс-служба «Химок» слова Барцокаса. — Перед матчем у нас возникло много проблем из-за травмированных игроков, что усложнило процесс подготовки к этой встрече. Обыграть «Маккаби» в такой обстановке — большая заслуга всей команды, особенно если брать во внимание вторую половину, когда мы заставили соперника играть под большим давлением и не давали возможности выйти вперед почти весь матч.