Георгиос Барцокас: «Швед сделал 12 передач, что стало важным фактором в победе „Химок“ 

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (94:91) отметил, что у команды возникло много проблем из-за травм игроков. По его словам, в решающие моменты правильно сыграли лидеры клуба.
— Безусловно, мы очень рады тому, что одержали победу в гостях, — приводит пресс-служба «Химок» слова Барцокаса. — Перед матчем у нас возникло много проблем из-за травмированных игроков, что усложнило процесс подготовки к этой встрече. Обыграть «Маккаби» в такой обстановке — большая заслуга всей команды, особенно если брать во внимание вторую половину, когда мы заставили соперника играть под большим давлением и не давали возможности выйти вперед почти весь матч.
В концовке Джексон и Томас забили несколько тяжелых трехочковых, что оказало давление на нас. Однако нам удалось победить, прежде всего, благодаря ряду умных решений в решающие моменты матча. Мы играли командно и неэгоистично, делились мячом, Алексей Швед сделал 12 передач, что стало важным фактором в этой встрече. Очень важная победа для наших дальнейших перспектив в Евролиге. Поздравляю своих игроков и желаю удачи «Маккаби».