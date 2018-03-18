«Бруклин» без Мозгова обыграл «Даллас» в матче НБА 

«Бруклин Нетс» на своей площадке обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 114:106, сообщает "Советский спорт".
Лучшим игроком у хозяев стал форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, набравший 23 очка. В составе гостей самым результативным стал Деннис Смит, записавший на свой счет 21 очко.
Деннис Смит, оформивший 21 очко.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов вновь не принял участия в матче.
НБА. Регулярный чемпионат
"Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17)
"Бруклин Нетс": Холлис-Джефферсон — 23, Расселл — 22, Кэрролл — 19, Динуайдди — 12, ЛеВерт — 11, Харрис — 11, Эйси — 9, Аллен — 7, Стаускас, Краббе, Каннингем, Окафор, Мозгов, Уэбб III, Дойл, Уайтхед, Лин "Даллас Маверикс": Смит — 21, Пауэлл — 18, Джонс — 16, Новицки — 13, Феррелл — 12, Клебер — 8, Мотли — 8, Макдермотт — 6, Коллинсворт — 4, Барнс, Межри, Мэттьюз, Финни-Смит, Ноэль, Бареа, Карри, Уорни