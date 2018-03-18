Ещё
«Бруклин» без Мозгова обыграл «Даллас» в матче НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бруклин» без Мозгова обыграл «Даллас» в матче НБА 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Twitter NBA
«Бруклин Нетс» на своей площадке обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 114:106, сообщает "Советский спорт".
Лучшим игроком у хозяев стал форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, набравший 23 очка. В составе гостей самым результативным стал Деннис Смит, записавший на свой счет 21 очко.
Деннис Смит, оформивший 21 очко.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов вновь не принял участия в матче.
НБА. Регулярный чемпионат
"Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17)
"Бруклин Нетс": Холлис-Джефферсон — 23, Расселл — 22, Кэрролл — 19, Динуайдди — 12, ЛеВерт — 11, Харрис — 11, Эйси — 9, Аллен — 7, Стаускас, Краббе, Каннингем, Окафор, Мозгов, Уэбб III, Дойл, Уайтхед, Лин  "Даллас Маверикс": Смит — 21, Пауэлл — 18, Джонс — 16, Новицки — 13, Феррелл — 12, Клебер — 8, Мотли — 8, Макдермотт — 6, Коллинсворт — 4, Барнс, Межри, Мэттьюз, Финни-Смит, Ноэль, Бареа, Карри, Уорни
Газета.Ru: последние новости
Умер владелец клуба НБА "Нью-Орлеан" УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок "Химки" в гостях победили "Маккаби" в матче Евролиги
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение