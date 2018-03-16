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Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк»
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Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» на выезде победила «Нью-Йорк» — 118:110. По ходу третьей четверти «Никс» вел "+13", однако «Сиксерс» удалось взять верх. Команда из «Нью-Йорка» потерпела девятое поражение подряд.
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк" — «Филадельфия» — 110:118 (32:32, 36:28, 23:23)
Н: Бизли (24 + 13 подборов), Берк (16), Ли (16), О'Куинн (15 + 19 подборов), Кантер (14 + 10 подборов), Мудиай (12).
Ф: Эмбиид (29 + 19 подборов), Шарич (21 + 12 подборов), Редик (18), Ковингтон (15), Симмонс (13 + 12 передач + 19 подборов), Белинелли (10).
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