34 очка Хардена помогли «Хьюстону» победить «Миннесоту» 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» над омашнем паркете принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. Также дабл-дабл у победителей оформил центровой Клинт Капела (16 очков и 12 подборов).
В составе «Миннесоты» дабл-даблы оформили центровой Карл-Энтони Таунс (20 очков и 18 подборов) и разыгрывающий Джефф Тиг (23 очка и 11 передач).