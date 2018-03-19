34 очка Хардена помогли «Хьюстону» победить «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» над омашнем паркете принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден , оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. Также дабл-дабл у победителей оформил центровой Клинт Капела (16 очков и 12 подборов).