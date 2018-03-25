Ещё
«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», «Филадельфия» обыграла «Миннесоту»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», «Филадельфия» обыграла «Миннесоту» 

LiveSport.Ru 26 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Хьюстона» нанесли поражение «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30).
Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Джеймс Харден, набравший 27 очков. Эрик Гордон добавил в копилку 19 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.
У «Пеликанс» выделялись Энтони Дэвис (25) и Шейк Диалло (15).
«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (59 побед, 14 поражений), «Нью-Орлеан» — шестой (43-31).
«Филадельфия» на своей площадке переиграла «Миннесоту» — 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37).
Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. Форвард-новичок «Сиксерс» Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 15 очков, 12 подборов и 13 передач.
У «Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс набрал 16 очков, дабл-даблы оформили Карл Таунс и Горги Дьенг (оба — по 15 очков и 11 подборов).
«Филадельфия» идет четвертой на «Востоке» (42-30), «Миннесота» — седьмая на «Западе» (42-32).
Другие результаты:
«Детройт» — «Чикаго» — 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19) «Орландо» — «Финикс» — 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25) «Мемфис» — «Лейкерс» — 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29) «Даллас» — «Шарлотт» — 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)
LiveSport.Ru: последние новости
«Хьюстон» победил на площадке «Портленда» ЦСКА оказался сильнее «Химок» в Евролиге ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и гарантировал себе победу в «регулярке» Евролиги
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой108
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео12
Хорватский футболист умер прямо во время матча
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение